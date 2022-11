Taube Hände: Britney Spears leidet offenbar an Nervenschäden

Es gibt wieder traurige Neuigkeiten von Britney Spears (40). Die Sängerin hatte insgesamt 13 Jahre unter der Vormundschaft ihres Vaters leiden müssen. Im November des vergangenen Jahres gewann die "Toxic"-Interpretin den Prozess gegen Jamie Spears (70) und befreite sich damit von seiner Kontrolle. Seitdem macht sie allerdings mit kuriosen und anzüglichen Postings auf sich aufmerksam. Jetzt veröffentlichte Britney, dass sie anscheinend an unheilbaren Nervenschäden leide.

Zu einem Instagram-Video, in welchem sie zum Hit "Pumped Up Kicks" tanzte, schrieb die 40-Jährige kryptische Zeilen. Eines ist allerdings raus zu lesen: Britney hat wohl gesundheitliche Probleme. "Nervenschäden auf der rechten Seite meines Körpers... es gibt keine Heilung außer Gott. [...] Ich wache etwa drei Mal pro Woche im Bett auf und meine Hände sind völlig taub," schrieb die "Baby One More Time"-Interpretin. Mittlerweile hat die Zweifachmama den Post allerdings wieder gelöscht.

Zuletzt hatte Britney ihre Fans wissen lassen, dass sie nach der Vormundschaft erst mal lernen müsse, wie sie ihr Leben leben kann. "Meine Familie hatte jahrelang Kontrolle über meinen Besitz... Ihnen gehörte mein Name, mein Stern, mein Geld. [...] Es gab ihnen sehr viel Macht. Seitdem das vorbei ist, muss ich wieder lernen, wie ich mein Leben leben kann," erklärte die Popikone.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2022

Anzeige

Rachpoot/MEGA Jamie und Britney Spears, November 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de