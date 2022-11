Nach Vormundschaft: Britney Spears muss wieder leben lernen

Britney Spears (40) hat noch immer mit den Auswirkungen ihrer Vormundschaft zu kämpfen. Die Sängerin stand insgesamt 13 Jahre lang unter der Kontrolle ihres Vaters Jamie Spears (70). Den Kampf gegen die Vormundschaft gewann sie offiziell im November des vergangenen Jahres vor Gericht. Doch das alles hat seine Spuren bei ihr hinterlassen. Jetzt äußerte sich der Popstar über sein neues Leben!

Auf Instagram teilte Britney ein Bild, unter dem sie schrieb: "Meine Familie hatte jahrelang Kontrolle über meinen Besitz... Ihnen gehörte mein Name, mein Stern, mein Geld. [...] Es gab ihnen sehr viel Macht", erinnerte sich die US-Amerikanerin und fuhr fort: "Seitdem es vorbei ist, muss ich wieder lernen, wie ich mein Leben leben kann."

Britneys Mutter Lynne Spears bat ihre Tochter kürzlich über Instagram um Vergebung und entschuldigte sich dafür, was die "Toxic"-Interpretin durchmachen musste. Sie schrieb, dass sie die 40-Jährige vermisse: "Britney, tief in dir weißt du, wie sehr ich dich liebe und vermisse! Ich entschuldige mich für alles, was dich verletzt hat!" Sie bat Britney, wieder persönlichen Kontakt zuzulassen.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2022

Anzeige

Rachpoot/MEGA Jamie und Britney Spears, November 2008

Anzeige

Action Press / REX FEATURES LTD. Jamie und Lynne Spears in Los Angeles, 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de