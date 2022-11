Abfuhr für "Bauer sucht Frau"-Tade: Bei Emely funkt es nicht

Ehrliches Geständnis von Hofdame Emely! Sie verbringt bei Bauer sucht Frau zurzeit ihre Hofwoche mit dem Schafhalter Tade Petersen. Der Nordfriese zeigte seinem Gast bereits seine Schafherden, um ihn mit der Tätigkeit eines Hirtens vertraut zu machen. Das gefiel Emely zwar sehr – doch reicht dieses Interesse auch für mehr? Emely sieht tatsächlich keine gemeinsame Zukunft für sich und Tade!

In der aktuellen Folge von fuhren die zwei auf einer seiner Schafsherden. Emely fühlte sich sehr wohl bei der Autofahrt, jedoch verriet sie, weshalb sie sich eine Beziehung mit Tade nicht vorstellen könnte. “Als ich heute morgen zuhause bei Tade aufgewacht bin, kamen die ersten Zweifel und das Bauchgefühl hat gesagt, ob das so das Richtige ist”, berichtete sie. Aufgrund ihrer Gedanken wollte sie ihrem Bauern ehrlich mitteilen, wie sie fühlt. “Ich denke, dass wir eher in die Richtung gute Freunde gehen und weniger in die Richtung Beziehung oder was Ernstes, Langfristiges", gestand sie Tade. Es hat also nicht gefunkt zwischen den beiden.

Tade war von dieser Nachricht sehr überrascht. Jedoch wertschätzte er Emelys offene Kommunikation. “Gut, dass man da ordentlich und offen darüber reden kann", sagte er. Tade fügte hinzu: "Ich bin enttäuscht, dass der Funke jetzt nicht übergesprungen ist. Wenn das geklappt hätte, wäre das noch besser gewesen. Aber es ist auch viel wert, dass wir im Guten auseinandergehen.”

