Brett Oppenheims Ex Tina Louise ist zum ersten Mal schwanger

Tina Louise darf sich über ihren ersten Nachwuchs freuen! An der Seite von Brett Oppenheim (45) war sie hin und wieder bei Selling Sunset zu sehen. Ende 2021 wurde jedoch bekannt, dass der Immobilienmakler und das Model getrennte Wege gehen. Danach fand sie ihr Glück in dem Unternehmer Sei Moon. Mit ihm will die Beauty nun offenbar sogar direkt eine Familie gründen. Tina Louise erwartet ihr erstes Baby!

Am Sonntag bestätigte die 41-Jährige ihre Schwangerschaft, indem sie erstmals ihren Babybauch präsentierte. Auf neuen Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist Tina in einem knappen Bikini zu sehen. Mit blanker Körpermitte und ihrem Partner an der Hand spazierte sie über den Strand in Los Angeles. Dabei setzte die Blondine ihren kleinen Babybauch in Szene und überraschte ihre Fans damit. Im Netz hatte sie nämlich noch keine Andeutungen auf eine Schwangerschaft gemacht und auch nichts über einen Mann an ihrer Seite gepostet.

Mit ihrem Babyglück scheint für Tina ein Herzenswunsch in Erfüllung zu gehen. Ihre Beziehung mit Brett war genau an diesem Punkt gescheitert. Während sie bereit für ein Kind war, hatte der 45-Jährige noch Zweifel. "Wir waren acht Monate lang zusammen und kamen an einen Punkt, an dem ich den nächsten Schritt in der Beziehung machen wollte, und er war noch nicht so weit", hatte die Australierin gegenüber TMZ erklärt.

Instagram / brettoppenheim Brett Oppenheim und Tina Louise

Instagram / tinalouise Tina Louise, Model

brettoppenheim / Instagram Brett Oppenheim und Tina Louise im Sommer 2021

