Brian Austin Green (47) ist wieder glücklich – und das sieht man ihm auch an! Nach der Trennung von Ehefrau Megan Fox (34) hat der Schauspieler nun eine neue Frau an seiner Seite: Tina Louise geht mit dem Desperate Housewives-Darsteller durch dick und dünn – was sie nach anfänglicher Heimlichtuerei jetzt auch endlich öffentlich zeigen. Kein Wunder also, dass Brian nach dem Liebes-Outing bis über beide Ohren strahlt!

Paparazzi-Fotos zeigen den 47-Jährigen an seinem Geburtstag – also dem Tag, an dem Tina seinen Social-Media-Schnappschuss unter anderem mit einem Herz-Emoji kommentiert und so ihr Beziehung bestätigt hatte. Wenig später besorgte sich Brian einen Kaffee und siehe da: Auf den jüngsten Aufnahmen wirkt er völlig unbeschwert und so happy, als wäre ihm regelrecht eine Last von den Schultern gefallen!

Nach dem Online-Geturtel und dem Händchenhalten auf offener Straße fehlt eigentlich nur noch ein erstes gemeinsames Pärchen-Pic! Und was hält wohl Brians Ex davon, dass er seine neue Freundin Schritt für Schritt der Öffentlichkeit vorstellt? "Wenn sie selbst anfangen kann, sich zu verabreden, hat sie kein Problem damit, dass er dasselbe tut", plauderte ein Insider gegenüber HollywoodLife aus.

Instagram / tinalouise Tina Louise, Influencerin

Ratchpoot/Mega Brian Austin Green, Schauspieler

Instagram / tinalouise Tina Louise, 2020



