Deswegen haben sich Tina Louise und Brett Oppenheim getrennt

Das war der Grund für die Trennung! Acht Monate lang waren Tina Louise und Brett Oppenheim (45) ein Paar. Das Model war damals hin und wieder in der amerikanischen Realityshow Selling Sunset auf Netflix an der Seite des Immobilienmaklers zu sehen. Nun sind die beiden allerdings schon seit einem Jahr getrennt. Doch warum haben Brett und Tina ihre Beziehung beendet?

"Wir waren acht Monate lang zusammen und sind an einem Punkt angelangt, an dem ich die Beziehung auf eine neue Stufe heben wollte", erklärte die Beauty in einem Interview mit TMZ. Ihr damaliger Freund sei dafür jedoch noch nicht bereit gewesen. "Ich weiß nicht, auf welcher Stufe Brett war", fügte sie hinzu. Sie selbst sei offen gegenüber dem Gedanken gewesen, eine Familie zu gründen, während der "Selling Sunset"-Star andere Pläne zu haben schien.

Mittlerweile konnte sich Tina ihren Kinderwunsch erfüllen: Gemeinsam mit ihrem aktuellen Partner, dem Unternehmer Sei Moon, erwartet sie nun ihr erstes Kind! Vor wenigen Tagen präsentierte sie ihren Babybauch im knappen Bikini am Strand – da sie zuvor im Netz keinerlei Andeutungen einer Schwangerschaft gemacht hatte, überraschte sie ihre Fans mit den Bildern, die der Daily Mail vorliegen.

