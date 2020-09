Gab es hier etwa doch ein Liebes-Comeback? Mitte Mai bestätigten Brian Austin Green (47) und Megan Fox (34) ihre Trennung. Die Schauspielerin fand wenig später ihr neues Liebesglück bei Machine Gun Kelly (30) und auch Brian sollte nicht lange alleine bleiben: Tina Louise war für einige Wochen die Frau an der Seite des Schauspielers – bis die Beziehung wieder zerbrach. Zumindest eigentlich! Nun wurde das Ex-Paar bei einem gemeinsamen Strand-Date erwischt.

Paparazzi lichteten die Promis am Montag an einem Strand in der Nähe von Los Angeles ab. Strahlend schlenderten die beiden durch den Sand und nahmen anschließend entspannt nebeneinander auf Sonnenliegen Platz. Zwar gab es von dem Duo keine verkuschelten Pärchenbilder auf Social Media – aber zumindest postete Tina einen heißen Bikini-Schnappschuss, der sie in demselben Beach-Outfit wie bei ihrem Treffen mit Brian zeigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Model und der Desperate Housewives-Star nach ihrer Trennung zusammen gesichtet wurden. Ende Juli wurden die zwei bereits bei einem gemeinsamen Lunch in Los Angeles gesehen. Damals berichtete ein Insider gegenüber Hollywood Life über das genaue Beziehungsverhältnis der beiden: "Die Trennungsnews von Brian und Tina kam für ihre Freunde ziemlich überraschend. Soweit sie wussten, waren die zwei nie offiziell zusammen."

Tina Lousie, Model

Brian Austin Green, Schauspieler

Tina Louise, 2020

