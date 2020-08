Nachdem Brian Austin Green (47) und Megan Fox (34) Mitte Mai ihre Trennung bestätigt hatten, fand nicht nur die brünette Beauty schnell einen neuen Partner – auch der Desperate Housewives-Darsteller gab vor wenigen Wochen seine neue Liebe bekannt. Doch mit dem Model Tina Louise sollte es nicht lang halten. Schon wenige Tage nach dem Beziehungsouting gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Oder geht da doch wieder mehr? Brian und Tina wurden nun wieder zusammen gesehen!

Was für ein Liebeswirrwarr: Wie Hollywood Life berichtet, erwischten Paparazzi das Duo am vergangenen Mittwoch beim Lunch in Los Angeles. Beide sollen ziemlich vertraut und glücklich gewirkt haben. Ein Insider will wissen, was wirklich bei den beiden aktuell los ist. "Die Trennungsnews von Brian und Tina kam für ihre Freunde ziemlich überraschend. Soweit sie wussten, waren sie nie offiziell zusammen", so die Quelle gegenüber dem Onlineportal.

Es sei zwar offensichtlich, dass sich der 47-Jährige sehr zu der australischen Schönheit hingezogen fühlt und die zwei gern Zeit miteinander verbringen, dennoch leben Brian und Tina zu unterschiedliche Leben. "Tina konzentriert sich auf ihr Restaurant und ihre Modelkarriere. Brians Priorität ist, sich um seine Kinder zu kümmern, während Megan filmt", erzählte der Informant weiter.

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im November 2013

Getty Images Tina Louise, australisches Model

Getty Images Brian Austin Green im August 2013



