Sind P. Diddys (50) Zeiten als Single vorbei? Nach seiner Trennung von Langzeitfreundin Cassie (34) vor zwei Jahren war der Rapper ganz schön aktiv, was das Dating-Leben angeht. Ihm wurde unter anderem eine Romanze mit dem Model Lori Harvey nachgesagt – und immer mal wieder zeigte er sich mit einer unbekannten Schönheit in der Öffentlichkeit. Jetzt scheint es eine neue Frau an der Seite des Künstlers zu geben – und sie ist auch ein Promi!

Diese Paparazzi-Bilder sind eindeutig: Der Musiker liegt entspannt am Strand auf einer Decke, während sich eine tätowierte Beauty im knappen Bikini über ihn beugt und ihn innig küsst. Die Turteltauben haben sichtlich Spaß miteinander, sie albern herum und bringen sich gegenseitig zum Lachen. Bei P. Diddys Flirt handelt es sich um Tina Louise. Die 39-jährige Australierin arbeitet als Model und ist als Influencerin auf Social Media sehr erfolgreich.

Erst vor ein paar Wochen wurde Tina eine Liaison mit einem anderen Star nachgesagt: Sie wurde einige Male an der Seite des Schauspielers Brian Austin Green (47) gesichtet – unter anderem auch Händchen haltend. Zuletzt waren die beiden Anfang September zusammen am Strand von Los Angeles unterwegs. Ob sie ihn für P. Diddy sitzen gelassen hat?

Getty Images Musiker P. Diddy im Januar 2020 in Beverly Hills

Astro/MEGA P. Diddy und Tina Louise im Oktober 2020

Instagram / tinalouise Model Tina Louise

