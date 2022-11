Emotional: Pietro Lombardi schenkt Taxifahrer Monatsmiete

Pietro Lombardi (30) bewegt seine Fans mit einer berührenden Geste. Der ehemalige DSDS-Gewinner sitzt aktuell selbst in der DSDS-Jury – bereits zum dritten Mal. Im Rahmen der Dreharbeiten ist der Sänger momentan in Thailand unterwegs. Auf Social Media teilt er regelmäßig Eindrücke seiner Reise mit seiner Community. Nun meldete Pietro sich aber mit einem ganz besonders emotionalen Post bei seinen Followern!

Auf Instagram teilte der Musiker ein Video, in dem er einem thailändischen Taxifahrer einen Batzen Geld schenkt – es handelte sich dabei um umgerechnet 80 Euro. In Thailand entspricht das einer ganzen Monatsmiete. Der Fahrer ist völlig überwältigt, kann sein Glück kaum fassen. "Dieser Mann zahlt 80 Euro Miete im Monat und ich konnte ihm damit eine kleine Freude machen", erklärte Pietro daraufhin in seiner Story.

Abschließend richtete der 30-Jährige noch einen wichtigen Appell an seine Follower. "Wir dürfen nie vergessen, dankbar zu sein. Auch für die kleinen Dinge, die wir im Leben haben", verdeutlichte Pietro. Die großzügige Geste des Musikers berührte seine Fans sehr.

Getty Images Pietro Lombardi als Juror bei DSDS

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Getty Images Pietro Lombardi beim Late Night Shopping in Soltau

