Die Castings starten – erstes Bild der neuen DSDS-Jury!

Die Vorfreude auf die finale DSDS-Staffel steigt immer weiter! Seit ein paar Wochen ist bekannt, dass Poptitan Dieter Bohlen (68) nach seinem Rausschmiss durch RTL doch noch ein letztes Mal ans Jurypult der Castingshow zurückkehren wird – und zwar mit seinem ehemaligen Schützling und guten Freund Pietro Lombardi (30)! Ergänzt wird die Jury durch YouTuberin und Rapperin Katja Krasavice (26) sowie Sängerin Leony. Die Dreharbeiten für die letzte DSDS-Staffel, die 2023 ausgestrahlt wird, haben jetzt offiziell begonnen: Hier sieht man die neue Jury erstmals zusammen bei den Castings!

In einer Pressemitteilung veröffentlichte RTL jetzt ein erstes Foto vom Auftakt der Dreharbeiten. Die Castings haben am Samstag in Köln begonnen – weiter geht es dann in München und Hamburg. Auf dem Schnappschuss posieren die vier DSDS-Juroren stolz nebeneinander. Leony bezaubert in einem eleganten weißen Zweiteiler und Katja begeistert in einem kunterbunten Ensemble mit viel Dekolleté. Pietro trägt natürlich sein Markenzeichen – eine Cap – und macht seine übliche Handgeste. Auch Bohlen sieht aus wie immer: Der 68-Jährige trägt eine lässige Kombi aus Jeans und Hoodie, versteckt seine Augen hinter einer Sonnenbrille und zeigt sein strahlendstes Lächeln. Im Hintergrund sieht man die Skyline der Domstadt.

Der ehemalige Modern Talking-Star zeigte sich im Interview total euphorisch, was seine Rückkehr ans Set angeht: "Ich gebe zu, mein Herz hüpft heute wie verrückt. DSDS und ich – wir gehören einfach zusammen", schwärmte Dieter. "Wieder auf meinem Jurystuhl zu sitzen, fühlt sich an wie Geburtstag und Weihnachten zusammen." Auch sein BFF Pietro könnte nicht glücklicher sein: "Die Location für das erste Casting der 20. und finalen DSDS Staffel ist für mich ein sehr besonderer Ort und das nicht nur wegen des Ausblicks auf den Kölner Dom: Genau an diesem Ort hatte auch ich vor elf Jahren mein Casting für die Sendung", verriet der einstige DSDS-Sieger. "Hier hat für mich alles begonnen und sich mein Leben komplett verändert."

RTL Katja Krasavice, DSDS-Jurorin

ActionPress / Krick, Jens Dieter Bohlen bei seinem Comeback-Auftritt, August 2022 in Bonn

Panama Pictures Pietro Lombardi im August 2022 in Hanau



