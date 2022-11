Erstmals Mutter: Das liebt Rihanna an ihrem Sohn am meisten

Rihannas (34) Sohnemann schenkt Mama das schönste Lächeln! Der Popstar ist erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter geworden. Der kleine Junge scheint sie ganz schön auf Trab zu halten. Aber gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) stemmt sie ihr Leben als Sängerin und Mama. Jetzt hat Rihanna erste Einblicke in ihren neuen Alltag mit Baby gegeben.

Im Gespräch mit Vouge verriet Rihanna jetzt, was ihr an ihrem kleinen Jungen am besten gefalle. "Sein Lächeln. Er ist das glücklichste Baby", schwärmte sie von ihrem sechs Monate alten Sprössling. "Egal, was du gerade tust oder was du fühlst, wenn er dich anlächelt, ist alles andere einfach weg. Das ist das Beste." Die Erschöpfung einer frisch gebackenen Mama macht aber auch vor der 34-Jährigen nicht halt: "Das ist eine Müdigkeit, über die man keine Kontrolle hat. Dein Körper schaltet einfach ab."

Ihr Kleiner sei für Rihanna auch der Grund, aus dem sie sich für ihren Auftritt beim Super Bowl entschied. "Es gibt diese seltsame Sache, die passiert, wenn man Mutter wird. Man setzt einfach andere Teile seiner Superkräfte frei und bekommt das Gefühl, dass man es mit allem aufnehmen und alles tun kann", erklärte sie. Diese Erkenntnis kam mit der Geburt ihres Sohnes und motivierte sie, bei der aufwendigen Halbzeitshow zu performen.

Berliner, Alex J. / ActionPress Rihanna und A$AP Rocky im Oktober 2022

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna, Sängerin

