Nach seinem Tod: Aaron Carters Nachbar wettert gegen ihn

Harte Kritik an Aaron Carter (✝34)! Der Musiker verstarb am Samstag ganz plötzlich. Er wurde in seiner Badewanne in seinem Anwesen in Kalifornien aufgefunden. Seine Fans trauerten im Netz um den ehemaligen Teenie-Star. Auch Nick Carter (42) äußerte sich emotional zu dem Tod seines jüngeren Bruders. Dass auch weniger Mitleid geteilt wird, machte nun sein ehemaliger Nachbar klar. Er kritisierte das Verhalten des verstorbenen Aaron.

Der Nachbar sagte gegenüber Daily Mail, dass der Star viele Aufstände gemacht haben soll, denn er hätte zusammen mit seiner On-off-Freundin Melanie Martin für Chaos in der Gemeinde gesorgt. "Ich bin traurig, was passiert ist und dass er gestorben ist. Ich wünschte, er hätte einfach sein Haus verkaufen und wegziehen können, aber jetzt müssen wir uns wenigstens nicht damit befassen", sagte der anonyme Nachbar. "Er hatte Probleme mit mehreren Nachbarn in seiner Straße. Aaron war einfach arrogant. Er dachte, er sei besser als alle anderen in der Nachbarschaft. Er prahlte damit, dass er bessere Fahrzeuge besaß und sein Haus größer war als die meisten in der Gegend", fügte er hinzu.

Der Nachbar sagte jedoch auch, dass er Mitleid mit seinem Baby hätte. "Es tut mir leid, dass er sein kleines Kind zurückgelassen hat. Er hatte offensichtlich seine Probleme und Dämonen", sagte er.

Instagram / aaroncarter Aaron Carter im September 2020

aaroncarter / Instagram Der Sänger Aaron Carter

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und Melanie Martin

