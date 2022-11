Nach Tod von Aaron Carter: Jetzt meldet sich Bruder Nick

Nick Carter (42) trauert um seinen Bruder! Aaron Carter (✝34) war am Samstag tragischerweise verstorben. Der Sänger war in den 90ern bereits als Kind weltberühmt geworden und hatte millionenfach Alben verkauft. Seitdem machte der einstige Teenieschwarm allerdings eher mit Skandalen auf sich aufmerksam. Die Brüder schienen kein besonders gutes Verhältnis gehabt zu haben, denn 2019 erwirkte Nick eine einstweilige Verfügung gegen Aaron. Jetzt meldete der Sänger sich zum unerwarteten Ableben seines Bruders zu Wort.

Der 42-Jährige postete eine Reihe an Kinderbildern mit Aaron auf Instagram. Dazu schrieb er: "Mein Herz ist heute gebrochen worden. Auch wenn mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, hat meine Liebe für ihn nie nachgelassen." Er deutete außerdem an, dass der 34-Jährige mit einer Vielzahl an Problemen zu kämpfen hatte: "Die Wahrheit ist, dass Sucht und psychische Krankheit die wahren Schurken hier sind. Ich vermisse meinen Bruder mehr, als jemals jemand wissen kann."

Nick ist momentan mit den Backstreet Boys auf Welttournee. Das bedeutet, dass der Sänger vom Tod seines Bruders auf Reisen erfahren haben muss. Heute Abend ist ein Konzert in London geplant. Es ist derzeit aber noch unklar, ob es tatsächlich stattfinden wird.

Getty Images Nick Carter, Juni 2021 in Los Angeles

Getty Images Aaron Carter, 2017

Getty Images Backstreet Boys, Juni 2018

