Neues Lebenszeichen: Bibi Claßen geht mit BFF Mona bowlen

Bibi Claßen (29) scheint ihre Auszeit zu genießen. Vor wenigen Monaten trennten sich die YouTuberin und ihr Mann Julian Claßen (29). Während ihr Ex seine neue Freundin Tanja Makarić (25) bereits der Öffentlichkeit vorstellte und superhappy in seiner Beziehung zu sein scheint, ist es ruhig um Bibi geworden. Ihre Freundinnen Paola Maria (29) und Dagi Bee (28) verrieten lediglich, dass es der Zweifachmutter gut gehe. Jetzt gibt es offenbar ein weiteres Lebenszeichen von Bibi.

Ihre beste Freundin Mona, auf deren Hochzeit sie kürzlich war, postete in ihrer Story einige Aufnahmen von ihrem gemeinsamen Abend. Die Instagrammerin war bowlen – scheinbar mit Bibi. Auf der Anzeigetafel, auf der die Namen der Spieler zu sehen waren, stand der Name Bianca – Bibis bürgerlicher Name. In der inzwischen abgelaufenen Instagram-Story ist im Hintergrund auch hörbar, wie sich zwei Frauen unterhalten. Ob es sich dabei um Bibi und Mona handelt, ist unklar.

Offenbar versucht Bibi aktuell, ihr neues Leben ohne Julian fernab der Öffentlichkeit zu genießen. Ihre Freundin Paola bestätigte auf Instagram, dass sie in Kontakt zu der 29-Jährigen stehe. "Ihr geht es sehr, sehr gut und sie klingt auf jeden Fall superglücklich", weiß die Ex von Sascha Koslowski (35).

Instagram / mcm0na Bibi Claßen auf dem Hochzeitsbild von Mona

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2015

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

