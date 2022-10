Erster TV-Auftritt mit seiner Tanja: Julian Claßen ist stolz

Julian Claßen (29) zeigt seiner Freundin seine Welt im Rampenlicht! Er selbst stieg damals an der Seite seiner Noch-Ehefrau Bibi Claßen (29) im Rahmen von BibisBeautyPalace zu einem der größten YouTuber und Influencer Deutschlands auf. Nach der Trennung ist er nun seit wenigen Monaten mit Tanja Makarić (25) glücklich – und beförderte sie quasi über Nacht selbst zum Netz-Star. Jetzt absolvierte Tanja auch ihren ersten TV-Auftritt – und Julian könnte nicht stolzer sein!

Die beiden traten bei "Wer weiß denn sowas?"gegeneinander an – und Tanja meisterte das in Julians Augen sehr souverän! "Du hast das soooo toll gemacht, Schatz. Und du sahst unfassbar aus" schwärmte er unter einem Selfie der beiden aus dem Backstage-Bereich. "Ich bin stolz auf dich!", ergänzte der zweifache Vater begeistert. Tanja war davon ganz gerührt – und gab das Kompliment gleich zurück: "Und du erst! Ich hab mich noch einmal mehr in dich verliebt."

Zuletzt hatte Julian Tanja auch schon zu ihrem ersten Auftritt auf dem roten Teppich verholfen. Auf dem kinderTag posierten die beiden Arm in Arm für die Fotografen. Sie konnten die Finger gar nicht voneinander lassen – und knutschten sogar verliebt rum.

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Oktober 2022

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022 in Vancouver

Promiflash Julian Claßen und Tanja Makarić beim Kindertag in Berlin

