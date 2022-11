Rebel Wilsons Baby-Überraschung: Dieses Stars gratulieren

Die Stars und Sternchen freuen sich mit Rebel Wilson (42)! Die Pitch Perfect-Darstellerin überraschte ihre Fangemeinde zu Beginn der Woche mit einem absoluten Baby-Hammer: Die Schauspielerin verkündete am Montag, dass sie zum ersten Mal Mama geworden ist. Ihre kleine Tochter namens Royce Lillian wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Aber nicht nur die Blondine ist überglücklich – auch die Promis sind völlig aus dem Häuschen!

Den Instagram-Beitrag, in dem sie ihre kleine Tochter vorstellte, likten in nur fünf Stunden mehr als eine Million Menschen. Darüber hinaus hinterließen zahlreiche Stars ihre herzlichen Glückwünsche: "Tante Britt ist so aufgeregt, die neueste Bella kennenzulernen. Ich liebe dich so sehr, Rebs", schrieb beispielsweise die Schauspielerin Brittany Snow (36) – Arielle Kebbel, Alison Brie (39), Melanie Griffith (65) und Michael Bay (57) waren nur einige der vielen Promis, die auch gratulierten.

Rebel selbst scheint bis über beide Ohren in ihr neues Familienmitglied verliebt zu sein. "Ich kann die Liebe, die ich für sie fühle, nicht mal beschreiben, sie ist ein wunderschönes Wunder", schwärmte die 42-Jährige in der Betitelung des Posts.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilsons Baby Royce Lillian

Anzeige

Getty Images Brittany Snow im März 2022 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de