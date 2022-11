Scheidung von Kim fast durch? Kanye West legt Finanzen offen

Ist im Scheidungsprozess von Kim Kardashian (42) und Kanye West (45) endlich ein Ende in Sicht? Der Musiker und die Unternehmerin leben schon lange getrennt, doch die offizielle Scheidung ist noch nicht durch. Im Dezember sollte es vor Gericht gehen, damit es endlich vorangeht. Doch das versuchten die Anwälte des Rappers bereits zu verhindern. Mittlerweile scheint er aber nachzugeben: Kanye legte Kims Anwälten jetzt seine Finanzen offen!

Radar Online soll Einsicht in die Gerichtsdokumente im Scheidungsprozess von Kim und Kanye gehabt haben. Daraus geht hervor, dass der "Gold Digger"-Interpret dem Anwaltsteam seiner Ex mittlerweile eine Übersicht über seine finanzielle Situation gegeben hat. Das könnte bedeuten, dass die Scheidung der beiden kurz vor dem Abschluss steht. Denn es scheint die endgültige Liste seiner Ein- und Ausnahmen zu sein. An welchem Punkt die Scheidung derzeit wirklich steht, ist aber bisher nicht bekannt.

Noch vor einigen Monaten hatte Kanye sich beharrlich geweigert, mit Kim und ihrem juristischen Beistand zusammenzuarbeiten. Es schien, als wolle er die Trennung nicht wahrhaben, denn er zeigte keinerlei Interesse, die Scheidung zu regeln. Doch das hat sich mittlerweile wohl geändert: Kanye stellte sich ein neues Team von Anwälten zusammen und ließ eine vorläufige Erklärung abgeben, wie es bei einem Scheidungsprozess üblich ist.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kim Kardashian auf einem Event von Tiffany & Co. im Oktober 2022

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2019

