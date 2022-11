"Unangenehm": So läuft's bei Chrishell Stause und Ex Jason!

Chrishell Stause (41) war für weniger als ein Jahr mit Jason Oppenheim (45) liiert. Neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin ist die 41-Jährige auch noch Immobilienmaklerin. Dieser Beschäftigung geht sie seit 2019 in der Netflix-Serie Selling Sunset nach. Dahinter steht das Immobilienmaklerunternehmen "Oppenheim Group", dessen Inhaber Chrishells Ex-Freund ist. Auch nach ihrer Partnerschaft sind die beiden noch befreundet. Allerdings ist die Freundschaft ihrer Aussage nach unangenehm!

Bei "Selling Sunset" lernten sich Chrishell und Jason näher kennen und auch lieben. Die Beziehung hielt knapp ein Jahr, seitdem würden die beiden jedoch versuchen, ihre Freundschaft weiter aufrecht zu erhalten. "Es ist eine schwierige und unangenehme Situation. Wir mussten um unsere Freundschaft kämpfen", berichtete die Immobilienmaklerin in einem Interview mit The Sun und erklärte weiter: "Es ist schön, wenn Situationen mit der Person, die einem so viel bedeutet hat, nicht komisch sind." Auch wenn sich Jason in der Wiedersehens-Folge sehr emotional gegenüber der Trennung äußerte, meinte Chrishell: "Ich bin sehr stolz auf diese Beziehung und wie sie sich entwickelt hat."

In der gleichen Folge der Netflix-Serie gab die Amerikanerin bereits bekannt, dass sie mit dem Gesangstalent G Flip in einer Beziehung sei, welches sich im Jahr 2021 als nicht-binär outete. Zu Chrishalls neuer Beziehung sagte Jason: "Das Lächeln in deinem Gesicht in den letzten Minuten macht mich sehr glücklich."

Anzeige

Getty Images Chrishell Stause auf den MTV Movie & TV Awards 2022

Anzeige

Getty Images Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Star

Anzeige

Getty Images G Flip und Chrishell Stause im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de