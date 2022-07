"Nur Liebe": Chrishell Stause ist mit G Flip total glücklich

Chrishell Stause (40) hat Ende 2021 eine traurige Nachricht aus ihrem Privatleben publik gemacht: Die Selling Sunset-Beauty hat sich nach rund fünf Monaten Beziehung von Jason Oppenheim (45) getrennt. Inzwischen ist die Reality-Bekanntheit in Sachen Liebe aber wieder total glücklich: Sie hat sich nämlich in das australische Musiktalent G Flip verliebt, das sich selbst als non-binär identifiziert. Jetzt schwärmte Chrishell in den höchsten Tönen von G Flip – und gewährte einen Einblick in die Beziehung!

"Ich liebe es einfach, in der Nähe von G zu sein", betonte Chrishell jetzt gegenüber Vogue und fügte hinzu: "Das hebt meine Laune total." Zudem fühle sie sich in der Beziehung sehr "gelöst" – und das aus einem guten Grund. "Es gibt keine Regeln oder Vorschriften, nur Liebe und Unterstützung", fasste sie die besondere Bindung zu ihrem Lieblingsmenschen nämlich zusammen.

Außerdem habe G Chrishells Horizont in Sachen Liebe erweitert. "Ich hätte gar nicht gewusst, dass ich für so viele Dinge offen bin, wenn G mir nicht die Augen geöffnet hätte", stellte die 40-jährige Immobilienexpertin klar.

Getty Images Chrishell Stause auf den MTV Movie & TV Awards 2022

Getty Images G Flip auf den MTV Movie & TV Awards 2022

Getty Images Chrishell Stause, "Selling Sunset"-Star

