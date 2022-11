Vor Tod: Aussprache bei Aaron Carter (†) und Bruder Nick

Am Wochenende machte eine traurige Nachricht die Runde: Der US-amerikanische Sänger Aaron Carter ist im Alter von nur 34 Jahren verstorben. Der Bruder des Backstreet Boys-Stars Nick Carter (42) wurde leblos in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden. Schon seit vielen Jahren herrschte zwischen den Geschwistern dicke Luft. Doch die beiden haben ihre Streitigkeiten vor dem Tod des "Crush On You"-Interpreten hinter sich gelassen: Nick und Aaron haben sich ausgesprochen.

Das bestätigte jetzt einer der Sprecher des verstorbenen Musikers gegenüber HollywoodLife. "Aaron war auf dem Weg, es bei so vielen Menschen in seinem Leben wiedergutzumachen", erklärte der Mitarbeiter und betonte: "Er hat sich mit Nick versöhnt und mit ihm Frieden geschlossen." Die Aussprache habe Aaron sehr glücklich gemacht, da er seinen Bruder nicht nur sehr geliebt, sondern auch in vielen Lebensbereichen zu ihm aufgeschaut habe.

Aber was führte eigentlich zu dem jahrelangen Streit der Brüder? Ein ausschlaggebender Moment könnte die Verlobung von Aaron und Kari Ann Peniche im Jahr 2006 gewesen sein. Zwar hielt das Liebesversprechen nur sechs Tage, doch das Playboy-Model datete davor Aarons älteren Bruder Nick...

