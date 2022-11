Vor Tod: Familie und Freunde sorgten sich um Aaron Carter!

Seine Liebsten machten sich Gedanken! Am Samstag wurden traurige Nachrichten um Aaron Carter (✝34) bekannt: Der einstige Teenieschwarm wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden – er soll in seiner Badewanne ertrunken sein. Aktuell sind die Umstände seines plötzlichen Todes aber noch nicht geklärt. Sowohl sein Bruder Nick (42) als auch seine Ex-Freundinnen wie Hilary Duff (35) oder Lindsay Lohan (36) sind am Boden zerstört. Und offenbar war Aarons Umfeld vor seinem Tod alarmiert...

Laut mehreren Berichten waren sich seine Freunde sicher, dass sich der 34-Jährige in einem dunklen Loch befand und dringend Hilfe brauchte. Vor allem der Verlust des Sorgerechts für seinen Sohn Prince Lyric im September habe Aaron wohl schwer getroffen – danach soll er wieder mit Suchtproblemen gekämpft haben. Seine Vertrauten sollen ihn laut RadarOnline angefleht haben, einen Entzug zu machen, weil sein erneuter Rückfall ihn "unberechenbar" gemacht habe.

Laut seinem Freund Gary Madatyan konnte Aaron aber nicht auf viel Unterstützung aus seinem Umfeld bauen. Er sei sehr einsam gewesen – was wohl vor allem einen Tag nach seinem Ableben deutlich wurde. "Als ich nach seinem Tod an seiner Wohnung ankam, war ich echt überrascht, denn da war niemand. Da waren nur ich, Melanie [seine Partnerin, Anm. d. Red.] und ihre Familie. Leute, die sonst jeden Tag bei ihm zu Hause waren, waren nicht da", erklärte der Friseur gegenüber Entertainment Tonight.

Anzeige

Getty Images Nick und Aaron Carter auf einer Geburtstagsparty in Kalifornien im August 2006

Anzeige

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und sein Sohn Prince Lyric

Anzeige

aaroncarter / Instagram Der Sänger Aaron Carter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de