Wurde der Ex von Prinzessin Stéphanie von Monaco ermordet?

Es muss ein schwerer Schock für Prinzessin Stéphanie von Monaco (57) sein. Die kleine Schwester von Fürst Albert II. von Monaco (64) blickt auf ein turbulentes Liebesleben zurück: Das Model polarisierte mit mehreren aufregenden Beziehungen, ihre zwei Ehen scheiterten. Unter anderem sorgte sie in den 1980er-Jahren mit ihrer Romanze mit dem damals 14 Jahre älteren Mario Oliver Jutard für Schlagzeilen. Dieser wurde nun tot aufgefunden.

Wie France Dimanche berichtet, wurde der Unternehmer am Mittwoch in seinem Haus in der Dominikanischen Republik tot aufgefunden. Er soll brutal ermordet worden sein: Der 71-Jährige sei gefesselt und anschließend erwürgt worden. Darüber hinaus soll er mehrere Verletzungen an Hals und Kopf gehabt haben. Eine Autopsie der Leiche wurde inzwischen angeordnet.

Da diverse Wertgegenstände nicht mehr in dem Tresor auffindbar waren, wird darüber spekuliert, dass es sich um einen Einbruch gehandelt haben könnte. Stéphanie äußerte sich bislang noch nicht zu dem tragischen Vorfall.

Getty Images Prinzessin Stéphanie von Monacos Ex Mario Oliver Jutard im Oktober 1996

Getty Images Prinzessin Stéphanie von Monaco im November 2019 in Monaco

Getty Images Prinzessin Stéphanie von Monaco



