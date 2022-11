Aaron Carters Leichnam wurde an seine Familie übergeben

Aaron Carter (✝34) ist bei seiner trauernden Familie. Am Samstag verstarb der ehemalige Teenie-Star ganz plötzlich. Der Sänger wurde in der Badewanne seines Hauses in Kalifornien leblos aufgefunden. Eine Todesursache wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Medienberichten zufolge sollen am Tatort Druckluftdosen und verschreibungspflichtige Pillen gefunden worden sein. Es ist bekannt, dass Aaron seit einiger Zeit mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen hatte. Nun wurde seine Leiche an die Familie übergeben.

Eine Quelle berichtete gegenüber Radar Online, dass Aarons Leichnam für seine Angehörigen freigegeben wurde. Wie der Informant behauptete, bestätigte das Los Angeles Medical Examiner's Office, dass Aarons Autopsie am Montag abgeschlossen wurde. Eine nahestehende Person der Familie Carter sagte, dass "sie über eine Trauerfeier diskutieren." Jedoch soll diese erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Seine Familie soll davon überzeugt sein, dass Aarons Tod ein tragischer Unfall war, so eine Quelle gegenüber TMZ. Laut dem Insider soll er noch viele Pläne für die Zukunft gehabt haben. So soll Aaron einen Termin bei einem Familiencoach gehabt haben, um für seinen Sohn Prince ein guter Vater zu werden.

aaroncarter / Instagram Der Sänger Aaron Carter

Getty Images Aaron Carter, ehemaliger Kinderstar

Getty Images Aaron Carter, Sänger

