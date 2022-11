Erster Red Carpet nach Trennung: So geht es Jörn Schlönvoigt

Jörn Schlönvoigt (36) scheint es gut zu gehen! Der Schauspieler gab kürzlich bekannt, dass seine Ehe zu seiner Frau Hanna (26) gescheitert ist. Trotz der Trennung gaben die beiden an, sich weiterhin gut zu verstehen und gemeinsam für ihre Tochter Delia (4) da zu sein. Jetzt besuchte Jörn erstmals als Single ein Event. Promiflash fragte den GZSZ-Star nach seinem Wohlergehen nach dem Liebes-Aus!

Am 13. Oktober gaben Jörn und Hanna bekannt, nicht mehr zusammen zu sind. Das Moët Effervescence Event in Berlin nutzte der 36-Jährige nun, um sich so richtig in Schale zu schmeißen – doch dieses Mal besuchte der Hottie ganz alleine eine Veranstaltung. "Ich habe mich zur Trennung schon sehr hinreichend geäußert. Ich möchte da nichts weiter zu sagen, außer dass es mir sehr gut geht", stellte Jörn gegenüber Promiflash klar.

Doch trotz der Trennung freue sich Jörn riesig auf Weihnachten – das Fest der Liebe. "Wir verbringen die Zeit mit der Familie, wir sind eine sehr große Familie, es werden alle drei Tage gebraucht, um das Weihnachtsfest zu zelebrieren", gab er Einblicke in die Weihnachtstage im Hause Schlönvoigt.

AEDT Jörn Schlönvoigt beim Moët Effervescence Event in Berlin

Getty Images Hanna und Jörn Schlönvoigt im Juli 2018

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt und seine Tochter Delia im Juni 2022

