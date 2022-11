Gesundheitsprobleme: Wie geht es Sarah Harrison aktuell?

Sarah Harrison (31) hat es in den vergangenen Wochen nicht einfach gehabt! Die Influencerin wurde erst mit der Diagnose Leaky Gut konfrontiert, einer Krankheit, durch die ihr Darm durchlässig und nicht mehr aufnahmefähig ist. Dann erfuhr die Dubai-Auswandererin auch noch, dass sie eine Glutenunverträglichkeit hat. Infolgedessen musste die Youtuberin ihre Ernährung drastisch umstellen. Hat sie das geschafft? Jetzt gibt Sarah ein Gesundheits-Update!

"Ich fühle mich super und wieder richtig gut", versichert sie ihrer Community auf Instagram. "Ich lebe nun schon zwei Monate fast glutenfrei. Esse weniger Milchprodukte und wenig Fleischprodukte und ich habe dadurch keine Probleme mehr mit meinem Magen und Darm", verrät die 31-Jährige. Dementsprechend seien ihre "Bewegungen im Bauch" und ihre Schlafstörungen glücklicherweise nicht mehr existent. "Hab wieder mehr Energie und bin wieder glücklich", freut Sarah sich.

Nichtsdestotroz erinnert sich die Zweifachmama immer mal wieder an die Zeiten, in denen es ihr "wirklich sehr schlecht" ging. Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin befinde sich nach wie vor in ärztlicher Behandlung und es würde auch noch ein Weilchen dauern, bis das auch überstanden sei. "Aber ich bleib dran", äußert sie zuversichtlich.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im September 2022

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Oktober 2022

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, April 2021

