Heiß! Schwangere Laura Maria Rypa lässt ihre Hüften kreisen

Trotz Schwangerschaft beweist Laura Maria Rypa (26), dass sie sich immer noch gut bewegen kann. Erst im September gaben die Influencerin und ihr Verlobter Pietro Lombardi (30) bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seither lässt die Netz-Bekanntheit ihre Fans regelmäßig daran teilhaben und gewährt ihnen gelegentlich auch einen Blick auf ihre wachsende Babykugel. Nun tanzte Laura mit nacktem Babybauch und sorgte damit für Begeisterung!

Auf Instagram veröffentlichte die 26-Jährige ein Video ihrer Tanzeinlage. In einem weißen Crop-Top und einer Jogginghose präsentierte sie ihren inzwischen ziemlich prallen Babybauch. Zu dem Song "The Baby Mama Dance" ließ sie in dem Clip ihre Hüften kreisen, während sie ihre Kugel streichelte. Das gefiel vor allem ihrem Liebsten! "Sexy Mama", kommentierte der Sänger die Aufnahme seiner zukünftigen Ehefrau.

Aber auch die Fans der werdenden Mama fanden Gefallen an Lauras Performance. In den Kommentaren wurde sie mit Komplimenten überhäuft. "Steht dir super die Schwangerschaft. Du strahlst von innen heraus", äußerte ein Follower. "Traumhaft schön! Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste. Schön, dich so strahlen zu sehen", kommentierte ein weiterer Bewunderer der Influencerin.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi küsst Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2022

