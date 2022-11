Hochzeitsstress: Katharina Eisenblut passt nicht ins Kleid!

An ihren letzten Tagen als unverheiratete Frau steckt Katharina Eisenbluts (28) im absoluten Chaos! Seit rund einem Jahr geht die einstige DSDS-Kandidatin gemeinsam mit ihrem Partner Niko Kronenbitter durchs Leben. Im Juli wurden die beiden sogar zum ersten Mal Eltern und hießen ihren Sohn Emilio auf der Welt willkommen. Jetzt will das Paar seine Liebe auch vor dem Traualtar besiegeln. Am 11. November wird geheiratet – doch zwei Tage vor der Hochzeit passt Katharina noch nicht einmal in ihr Kleid!

In ihrer Instagram-Story gewährte die 28-Jährige Einblicke in die stressigen Hochzeitsvorbereitungen. Diese erledigen Katharina und Niko offenbar kurz vor knapp – und nicht alles läuft nach Plan. "Vier Kilo noch zu viel auf den Rippen, Ringe erst gestern gekauft, Kleid hat erst mal nicht gepasst, Zuhause ist unordentlich", zählte die ehemalige Die Alm-Teilnehmerin die derzeitigen Baustellen in ihrem Leben auf. Davon lässt sie sich aber nicht unterkriegen und widmete sich zunächst gut gelaunt einem der Probleme: dem Haushalt.

Anstatt die Hochzeit vorzubereiten, hatte Katharina wohl mit ihrem Baby alle Hände voll zu tun. Insbesondere der Schlafentzug und das Stillen hatte ihr zu schaffen gemacht. Weil die Sängerin zu wenig Muttermilch hatte, musste sie Emilio Pre-Nahrung geben. "Ich mache mir einen Riesenstress! Es ist ja doch mein Kind, wo ich möchte, dass es satt wird ", hatte die Neu-Mama im August ihren Instagram-Followern ihr Leid geklagt.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter, Katharina Esenblut und ihr Sohn

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im September 2021

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

