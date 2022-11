Im Sommer geheiratet: Moritz Bleibtreu liebt das Eheleben

Moritz Bleibtreu (51) ist nun ein verheirateter Mann! Der Schauspieler machte in der Vergangenheit aus seinem Liebesleben ein Geheimnis. Ende Juli bestätigte jedoch sein Management, dass der 51-Jährige seine Partnerin Saskia de Tschaschell in Hamburg geheiratet hat. Danach veröffentlichte Moritz für seine Fans noch ein süßes Foto des Paares. Jetzt verriet Moritz, wie es ihm ergangen ist, nachdem er den Bund fürs Leben einging.

Moritz besuchte in einem schicken Anzug von Emporio Armani das "Moët & Chandon Effervescence"-Event in Berlin. In Anwesenheit von Promiflash plauderte der "Lola rennt"-Darsteller über sein Eheleben. Ihm gehe es als Ehemann "sehr, sehr gut". Der Filmstar scheint sein Leben als verheirateter Mann sehr zu genießen: "Ich hätte es nicht gedacht, aber es macht schon was aus, wenn die Frau den eigenen Namen trägt."

Moritz hat seine Saskia im Juli dieses Jahres unweit seines Wohnortes in Hamburg geheiratet. Die Hochzeit habe laut Bild im Renaissance-Schlösschen Reinbek stattgefunden. Auch prominente Gäste wie Wotan Wilke Möhring (55) und Til Schweiger (58) waren geladen.

Instagram / moritzbleibtreu Moritz Bleibtreu und seine Frau, 2022

Wenzel, Georg Saskia de Tschaschell und Moritz Bleibtreu, November 2021

Getty Images Moritz Bleibtreu bei den Romy Awards 2022 in Wien

