Süßes Foto: So verliebt sind Moritz Bleibtreu und seine Frau

Total verliebt! Seit ungefähr drei Jahren ist Moritz Bleibtreu (51) glücklich vergeben. Seine Frau Saskia de Tschaschell heiratete er erst dieses Jahr in Hamburg und versammelte mit seiner Trauung die deutsche Schauspiel-Elite. Viele weitere Informationen zu seinem Liebesleben gibt der Filmstar normalerweise nicht preis und trennt Berufliches und Privates voneinander. Jetzt teilte Moritz jedoch ungewöhnlicherweise ein zuckersüßes Foto von sich und seiner Saskia!

Am in Arm schlenderte das verliebte Paar durch romantische Gassen, wie Moritz in seiner Instagram-Story teilte: Braun gebrannt und und im blauen Partnerlook lächelte das frischgebackene Ehepaar in die Kamera. Wo genau das Bild aufgenommen wurde, verriet Moritz in seinem Post leider nicht.

Fest steht auf jeden Fall, dass die Fans auch abseits von Social Media bald wieder mehr von dem "Cut Off"-Schauspieler sehen werden. Im September wurde bekannt, dass der 51-Jährige im kommenden Jahr in der vierten Staffel von LOL: Last One Laughing zu sehen sein wird. Die Folgen sollen bereits zu Ostern erscheinen.

Action Press Moritz Bleibtreu und seine Frau, 2022

Wenzel, Georg Saskia de Tschaschell und Moritz Bleibtreu, November 2021

Getty Images Moritz Bleibtreu 2018 in Frankfurt

