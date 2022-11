Kerry Katona hat zugenommen, um bei Stromrechnung zu sparen

Kerry Katona (42) hat ihre eigenen Methoden, um durch den bevorstehenden Winter zukommen. Der Sängerin ist ihr Aussehen sehr wichtig. Deswegen hat sie auch bereits die eine oder andere Beauty-OP hinter sich. Zuletzt ließ sie heimlich eine Bauchstraffung durchführen, doch das Ergebnis stellte sie nicht zufrieden. Aus den Narben seien fiese Beulen an ihrem Bauch entstanden. Nun hat Kerry allerdings wieder zugenommen – und das aus einem bestimmten Grund.

Im Gespräch mit dem Magazin Closer verriet der Atomic Kitten-Star, dass er in letzter Zeit etwas mehr auf die Waage bringt. "Ich habe etwa zweieinhalb Kilo zugenommen und trage jetzt Größe 14, was mich unglücklich macht", erklärte Kerry. Doch sie hat dafür auch eine Erklärung. "Aber im Moment ist es wirklich kalt und die Stromrechnungen werden immer höher und höher. Ich habe das gesehen und mir gedacht, dass es besser ist, mehr zu essen, um meinen Körper besser zu isolieren und gleichzeitig etwas Geld zu sparen", erläuterte die Sängerin weiter.

Die 42-Jährige hat trotz regelmäßiger sportlicher Betätigung und gesunder Ernährung Probleme, Gewicht zu verlieren, und gab zu, dass sie sich nicht mehr in ihrem eigenen Körper wohlfühle. In ihrer Kolumne für das 'new!'-Magazin schrieb sie: "Ich fühle mich im Moment immer noch sehr unwohl in meiner eigenen Haut. Egal, wie gesund ich mich ernähre und wie hart ich trainiere, ich scheine nicht abnehmen zu können. Ich habe nicht einmal das Gefühl, dass ich in meinem eigenen Körper bin! Ich schaue jeden Tag in den Spiegel und weine."

Getty Images Kerry Katona, November 2012

Getty Images Kerry Katona, "Atomic Kitten"-Star

Getty Images Kerry Katona, Sängerin

