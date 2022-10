Heimliche Bauchstraffung: Kerry Katona kämpft mit Narben

Das bereut Kerry Katona (42) wohl sehr! Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin ist ein Fan von Beauty-OPs. Der letzte Eingriff sollte ihre Brüste von DD/E auf C verkleinern. Ihre Oberweite war ihr einfach zu groß und die Operation sollte ihr helfen, Gewicht zu verlieren. Und ihre Abnahme scheint erfolgreich gewesen zu sein: Kerry ließ heimlich eine Bauchstraffung durchführen – doch die hatte fatale Folgen!

"Ich hatte meine heimliche Bauchstraffung und habe mich nie richtig davon erholt. Es ist nicht verheilt und jetzt habe ich eine Beule dort", offenbarte Kerry in ihrem neuen Buch "Whole Again: Love, Life and Me". Der Eingriff sei aber nicht verpfuscht gewesen, sondern sie habe ihrem Körper keine Gelegenheit gegeben zu genesen. Statt sich auszuruhen, sei sie umgezogen und die Beule habe ihren Bauch regelrecht anschwellen lassen: "Ich sah noch nie so aus, ich war noch nie auf natürliche Weise so dick, ohne schwanger zu sein."

Die Schuld trage niemand außer Kerry selbst und sie plane, die vernarbte Haut nächstes Jahr "in Ordnung zu bringen". Es sei ihr wichtig, sich selbst zu lieben, auch wenn sie genau weiß, dass es schwer sein kann. "Als ich älter geworden bin, habe ich angefangen, es zu akzeptieren. Ich bin nicht mehr 21 und es ist normal, dass sich der Körper verändert", erklärte sie dem OK! Magazine.

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona im April 2022

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, ehemaliges Atomic-Kitten-Bandmitglied

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Sängerin Kerry Katona

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de