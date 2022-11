Kurz nach Trennung: TV-Bauer Herbert ist wieder verliebt!

Kaum ist Herbert Single, ist er auch schon wieder vom Markt! Erst vor knapp sechs Wochen wurde bekannt, dass die Beziehung des ehemaligen Bauer sucht Frau International-Teilnehmers und seiner einstigen Hofdame Petra (55) gescheitert ist. Die kaufmännische Angestellte war sogar extra für ihn nach Ungarn ausgewandert. Die Trennung sei Anfang September erfolgt. Knapp über zwei Monate später ist Herbert nun wieder in festen Händen!

Auf Instagram teilte der Erlebnisbauernhofbetreiber einen Spruch, in dem es heißt: "Ich bin ein wahrer Glückspilz. Denn ich habe jemand Besonderen gefunden, der weiß, dass ich nicht perfekt bin, aber mich behandelt, als wäre ich es." Einige Follower gratulierten Herbert daraufhin bereits zu seinem neuen Liebesglück, andere spekulierten hingegen noch darüber. In den Kommentaren machte der Wahlungar dann aber offiziell, dass er wieder vergeben ist. "Manchmal macht das Schicksal Umwege und wenn man am wenigsten damit rechnet, passiert das Wunderschönste", schwärmte der einstige Bayer. Auf die Nachfrage eines Fans, ob er seine Liebste seiner Community bald vorstellen würde, erklärte er, dass er erst einmal die Zweisamkeit mit ihr genießen möchte.

Anfang Oktober schien Herbert noch ziemlich mit der Trennung von Petra zu kämpfen gehabt zu haben. "Jeder Mensch, den man geliebt hat, hat einen zweimal verändert – als er kam und ging", schrieb er zu einem Foto, auf dem er nachdenklich in die Ferne blickt.

