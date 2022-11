Royce Lillian: Das bedeutet der Name von Rebel Wilsons Baby!

Rebel Wilson (42) überraschte ihre Fans am Anfang der Woche mit einer tollen Neuigkeit aus ihrem Privatleben! Die australische Schauspielerin durfte ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: Mithilfe einer Leihmutter wurde die Pitch Perfect-Darstellerin Mama einer kleinen Tochter. Ihr Baby hört auf den klangvollen Namen Royce Lillian. Aber was steckt eigentlich hinter dem Namen der Kleinen? Jetzt erklärte Rebel diese Entscheidung...

Gegenüber People verriet Rebel jetzt, dass der vollständige Name ihrer Tochter Royce Lillian Elizabeth Wilson sei – und diese Konstellation habe eine besondere Bedeutung für sie. "Ich wollte einen originellen Namen, der mit dem Buchstaben R anfängt. So bin ich letztendlich bei diesem Vornamen gelandet", betonte die 42-Jährige und fügte hinzu: "Lillian und Elizabeth sind beides Namen, die von Frauen in meiner Familie getragen werden, die ich bewundere. Elizabeth, das ist auch mein zweiter Vorname, ist an die verstorbene Königin angelehnt."

Rebel bewundert zudem eine weitere Frau, deren Namen mit dem Buchstaben R beginnt – nämlich ihre Partnerin Ramona Agruma! Die Lebensgefährtin der Schauspielerin plante schon vor der Geburt der kleinen Royce eine große Babyparty für ihre Liebste. "Es war die schönste Babyparty mit Freunden aus aller Welt", freute sich Rebel.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilsons Baby Royce Lillian

Getty Images Rebel Wilson im September 2022 in London

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Partnerin Ramona Agruma

