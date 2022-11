Süß! Adam Brody und Leighton Meester strahlen auf Red Carpet

So stylish zeigten sich jetzt Adam Brody (42) und Leighton Meester (36)! Das Paar ist bereits seit 2014 verheiratet. Der O.C. California-Darsteller und die ehemalige Gossip Girl-Schauspielerin haben eine gemeinsame siebenjährige Tochter und einen Sohn, der 2020 zur Welt kam. Jetzt zeigten sich die beiden Schauspieler gemeinsam bei einem Event auf dem roten Teppich – und strahlten dabei um die Wette!

Wie People jetzt berichtete, zeigten die Hollywoodstars sich auf dem Red Carpet der Premiere Adams neuer Serie "Fleishman Is in Trouble" in New York City. Für das Event trug die 36-Jährige ein dunkelbraunes Samtkleid mit Blumenapplikationen. Diesen schicken, aber schlichten Look vervollständigte sie mit goldfarbenen High-Heels. Auch Adam zeigte sich elegant in einem smaragdgrünen Anzug mit grauem Hemd, schwarzer Krawatte und Anzugschuhen.

Erst vor kurzer Zeit berichtete ein Insider, dass Adam und Leighton auch nach acht Jahren Ehe immer noch total verrückt nacheinander seien. "Sie sind noch genauso verliebt ineinander wie damals, als sie sich vor Jahren kennenlernten. Es ist schwer zu glauben, dass es schon fast ein Jahrzehnt her ist", so der Insider.

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester in New York City

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester in New York City

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester im August 2019

