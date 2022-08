Acht Jahre Ehe: So happy sind Leighton Meester und ihr Adam

Wie steht es um Leighton Meester (36) und Adam Brodys (42) Liebesglück? 2014 sind die Gossip Girl-Darstellerin und der Gilmore Girls-Schauspieler vor den Traualtar getreten. Ein Jahr später erblickte ihre gemeinsame Tochter Arlo das Licht der Welt – 2020 folgte Kind Nummer zwei. Den Namen ihres Sohnes halten Leighton und Adam allerdings bis heute streng geheim. Das Paar gibt mittlerweile ohnehin deutlich weniger private Details als früher preis. Doch nun wird bekannt: Zwischen den beiden soll es nach wie vor super laufen!

Ein Insider berichtete gegenüber Us Weekly, dass Leighton und Adam momentan kaum glücklicher sein könnten: "Sie sind noch genauso verliebt ineinander wie damals, als sie sich vor Jahren kennenlernten. Es ist schwer zu glauben, dass es schon fast ein Jahrzehnt her ist." Doch nicht nur privat, sondern auch beruflich machen die zwei gemeinsame Sache: Sie stehen gerade für eine Neuauflage des 1994 erschienenen Films "The River Wild" vor der Kamera. Dem Tippgeber zufolge seien sie "sehr aufgeregt, zusammen an einem Projekt zu arbeiten".

Doch wie haben sich die 36-Jährige und ihr Ehemann überhaupt kennengelernt? In Anna Faris (45)' Podcast "Unqualified" hatte Adam vor etwa zwei Jahren verraten, dass er seiner Liebsten bereits 2006 beim Mittagessen in Canter's Deli in West Hollywood über den Weg gelaufen sei. Der Produzent Josh Schwartz (46) habe sie dann einander vorgestellt.

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester im August 2019

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody bei den "Tony Awards" im Juni 2014

