Süße Aufnahmen: Melanie Martin gedenkt Ex Aaron Carters (†)

Melanie Martin lässt ihren Gefühlen weiter freien Lauf. Seit der traurigen Nachricht über den Tod ihres Ex Aaron Carter (✝34) bringt das Model seine Trauer regelmäßig im Netz zum Ausdruck. Immer wieder betont die Mutter eines Sohnes, wie sehr sie den Sänger vermisse und geliebt habe. Auf Social Media teilte Melanie nun eine Reihe von Clips aus ihrer gemeinsamen Zeit.

"Mir geht gerade so vieles im Kopf herum. Ich vermisse meinen Verlobten so sehr und man kann anhand der Videos sehen, wie viel Licht er in einen Raum gebracht hat", schrieb die Blondine zu den Clips von sich, dem Sänger und ihrem gemeinsamen Sohn auf Instagram. "Das hier sind ein paar tolle, gesunde Momente, die wir gemeinsam hatten und ich werde sie für immer wertschätzen", zeigte sich die Laufstegschönheit emotional.

Nur kurz nach dem Bekanntwerden von Aarons Tod äußerte sich Melanie in einem Statement gegenüber TMZ und betonte bereits, wie groß ihre Liebe für ihren Ex noch immer sei. "Ich liebe Aaron von ganzem Herzen und es wird eine Reise sein, einen Sohn ohne Vater aufzuziehen", stellte sie klar.

Anzeige

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und Melanie Martin mit ihrem Baby Prince Lyric im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / missmelaniemartinx Melanie Martin und Aaron Carter

Anzeige

Instagram / aaroncarter Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie und seinem Sohn Prince Lyric

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de