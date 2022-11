Aaron Carter ist tot: Melanie Martin erinnert sich im Netz

Melanie Martin schwelgt in Erinnerungen, die sie von ihrem On-off-Freund Aaron Carter (✝34) hat. Kurz nach dem tragischen Tod des Musikers, der gestern leblos in seinem Haus in Lancaster aufgefunden wurde, meldete sie sich mit wenigen Zeilen bestürzt im Netz. "Mein Baby, ich kann nicht atmen", ließ die Mutter seines Sohnes in ihre Gefühlswelt blicken. Jetzt teilte Melanie bewegende Throwback-Aufnahmen mit Aaron!

Auf Instagram lässt sie die schöne Zeit, die sie mit dem "Sooner Or Later"-Interpreten hatte, Revue passieren. Sie teilte zahlreiche Eindrücke von romantischen Dates der beiden. Das wohl Beste, was Aaron ihr jemals hinterlassen konnte, ist der gemeinsame Sohn Prince Lyric, den Melanie vor einem Jahr auf die Welt brachte. Ihre Fotos zeigen einen liebevollen Vater, dem sein Nachwuchs die Welt bedeutet haben muss. Fürsorglich kuschelt er mit seinem Sohn, küsst ihn und gibt ihm die Flasche.

Gegenüber red. verriet Aaron Anfang des Jahres, dass er seit der Geburt seines Kindes große Probleme mit dem Jugendamt habe: "Seit er geboren wurde, ging so viel ab, ein mentaler Gutachter kam, hat mich mitten auf der Straße festgehalten, meinte, ich habe Waffen und bringe damit alle in Gefahr", äußerte er. Auch der Graskonsum des Sängers fiel den Behörden negativ auf. Im September wurde ihm dann laut einem Clip, der The Sun vorliegt, das Sorgerecht seines Kindes entzogen. Der Einjährige soll sich seitdem angeblich bei Melanies Mutter befinden.

Instagram / missmelaniemartin Melanie Martin und Aaron Carter im September 2021

Instagram / missmelaniemartinx Aaron Carter mit seinem Sohn Prince Lyric

Instagram / missmelaniemartinx Aaron Carter gibt seinem Sohn die Flasche

