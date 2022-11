"Überfordert": Schwangere Anna Heiser packt die Kliniktasche

Anna Heiser (32) macht sich bereit für die Geburt! Die ehemalige Bauer sucht Frau-Hofdame befindet sich gerade in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft: Schon Mitte Dezember dürfen sie und ihr Mann Gerald ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. So langsam ist das Paar auch immer besser auf die Ankunft seines Babys vorbereitet. Die Renovierungsarbeiten im Haus sind fast abgeschlossen und jetzt hat Anna endlich ihre Kliniktasche gepackt. Das gestaltete sich aber wohl schwieriger als gedacht.

In ihrer Instagram-Story berichtete die Namibia-Auswanderin, dass sie eigentlich schon länger vorhatte, ihre Sachen für den bevorstehenden Krankenhausaufenthalt zu packen. Sie habe das allerdings stets vor sich hergeschoben. Jetzt konnte sie sich endlich dazu durchringen. Dennoch schien ihr das Ganze Probleme zu bereiten: "Ich sitze im totalen Chaos in unserem Schlafzimmer und verstehe nicht, warum mich das Packen der Krankenhaustasche so überfordert. Es ist irgendwie unterbewusst."

Ein paar Stunden später meldete sich Anna dann aber erleichtert bei ihren Fans. "Ich habe es tatsächlich geschafft, mit Geralds Hilfe den Krankenhauskoffer zu packen. Der ist jetzt fertig. Ich muss nur noch die Wickeltasche packen und die Sachen, die wir vor der Geburt und nach der Geburt in Windhoek brauchen und dann ist alles erledigt", freute sich die 32-Jährige.

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Oktober 2022

