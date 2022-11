Bei "Nein" von Laura: So hätte Pietro Lombardi reagiert!

Zum Glück hat Laura Maria Rypa (26) "Ja" gesagt! Die Liebesgeschichte zwischen ihrem Partner Pietro Lombardi (30) und ihr hatte in der Vergangenheit ihre Höhen und Tiefen. Im Sommer hatten die Influencerin und der Sänger verkündet, dass sie wieder zueinandergefunden haben. Dann ging es ganz schnell: Laura wurde schwanger und Pie machte ihr einen Antrag. Jetzt verrät er, was passiert wäre, hätte Laura "Nein" gesagt!

In dem gemeinsamen Podcast "Laura und Pietro – On off" plaudert der "Cinderella"-Interpret aus, dass der Zug für seine Liebste abgefahren wäre, hätte sie seinen Antrag abgelehnt: "Ehrlich, das hätte mich zerstört. Ich wäre tot. [...] Ich hätte dir nie wieder in meinem Leben einen Antrag gemacht", ist er sich sicher. Sie dürfte nämlich niemals zweifeln, wenn sie ihn wirklich liebt. Auf Lauras Vorschlag hin, dass sie ja dann einen Antrag hätte machen können, reagiert Pie kritisch: "Da verliere ich doch meine Männlichkeit."

Der DSDS-Juror erklärt seiner Zukünftigen: "Ich wäre niemals fünf, sechs Mal mit dir zusammengekommen, wenn du nicht die Frau wärst, die ich heiraten möchte." Er habe sich ein ganzes Jahr über Gedanken gemacht, wie er seiner Verlobten die Frage aller Fragen stellt. Pietro gibt zu, dass die Schwangerschaft beschleunigt habe, vor Laura auf die Knie zu gehen: "Ich glaube, diese Schwangerschaft hat mir noch mehr den Mut gegeben, um zu sagen: 'Ja, ich stelle dir den Antrag'".

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi küsst Laura Maria Rypa

