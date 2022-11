Die zwei "Bachelor in Paradise"-Girls müssen Villa verlassen

Wer kann sich eine Rose ergattern? Bei Bachelor in Paradise stand schon die zweite Nacht der Rosen an. Dieses Mal durften sich die Single-Männer entscheiden und eine der Kandidatinnen mit sich in die nächste Runde nehmen. In der zweiten Folge sind zwei neue Damen dazugestoßen: Christina Shakira (24) und Mimi Gwozdz (28) – demnach sind auf der Frauenseite ein paar zu viel. Welche beiden Damen müssen also ihre Koffer packen?

Nachdem die ersten Männer ihre Rosen verteilt hatten, blieb noch Umut Tekin (25) übrig. Er hatte die qualvolle Wahl zwischen Jana-Maria Herz (30), Chiara Fröhlich (24) und Jennifer Rath. Mit allen dreien hatte er bereits ein wenig angebandelt. "Ich möchte einfach auch für mich sichergehen, wohin mich dieser Weg hier führt und möchte für mich auch sicherstellen, wer der passende Deckel zum Topf ist", gab Umut zu verstehen und verkündete seine Entscheidung: Jana-Maria. Jenny und Chiara müssen also die Show verlassen.

Davon waren die einstigen Bachelor-Kandidatinnen aber nicht wirklich begeistert. "Ich kann die Entscheidung nicht ganz nachvollziehen, da er mich ja gestern zweimal küssen wollte", entrüstete Jenny sich. Auch Chiara ist eher sauer – denn bis vor wenigen Tagen verstanden sie sich super, doch ernstere Absichten schien Umut mit ihr nicht gehabt zu haben. "Ich habe halt auf den Falschen gesetzt letzte Woche und habe dafür jetzt die Quittung bekommen. Aber ich bin mir sicher, dass jeder früher oder später seine Quittung zurückbekommt", stellte die 24-Jährige klar.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3.11.2022 wöchentlich auf RTL+.

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Jana-Maria Herz und Umut Tekin

Anzeige

RTL / René Lohse Jennifer Rath, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Umut Tekin und Chiara Fröhlich bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de