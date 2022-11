Enkelin Dream wird sechs: Kris Jenner ist ganz emotional

Für Kris Jenner (67) bedeutet die Familie alles! Der amerikanische TV-Star hat insgesamt sechs Kinder auf die Welt gebracht. Die scheinen das Leben in einer Großfamilie immer sehr genossen zu haben – denn mittlerweile haben sie Kris stolze elf Enkelkinder beschert. Mutter und Oma Kris könnte darüber nicht glücklicher sein. Jetzt widmet sie einem ihrer Enkel rührende Worte im Netz!

"Herzlichen Glückwunsch an mein kleines Mädchen, das das Licht unseres Lebens ist", beglückwünscht Kris ihre Enkelin Dream Renée anlässlich ihres sechsten Geburtstages auf Instagram. "Du erhellst jeden einzelnen Raum, den du betrittst, mit so viel Freude", schwärmt sie von der Kleinen und fährt fort: "Du bringst mich so sehr zum Lachen, dass ich weinen muss." Die Tochter ihres Sohnes Robert Kardashian (35) sei stark, klug, habe ein großes Herz und sei von außen genauso schön wie von innen.

Auch Kris' Tochter Kim Kardashian (42) meldet sich anlässlich des Geburtstages in den sozialen Netzwerken zu Wort. "Herzlichen Glückwunsch meine schöne, süße, böse Dream, ich liebe dich so sehr", gratuliert sie der kleinen Dream auf Instagram.

Instagram / robkardashianofficial Dream Kardashian im Januar 2021

Instagram / krisjenner Kirs Jenner mit ihrer Enkelin Dream im November 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian gratuliert ihrer Nichte Dream zum Geburtstag

