Freund Jake stellt fest: Millie Bobby Brown liebt Co-Star!

Liebt Millie Bobby Brown (18) etwa einen anderen? Vor einem Jahr machte der Stranger Things-Star ihre Beziehung zu Jake Bongiovi (20), dem Sohn von Jon Bon Jovi (60), publik. Aber auch zu ihren Schauspielkollegen pflegt die Jugendliche ein ziemlich enges Verhältnis. Insbesondere zu einem von ihnen. Das soll auch ihr fester Freund festgestellt und Millie auf ihre innige Beziehung zu Noah Schnapp (18) angesprochen haben!

"Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, hat mein Freund Jake gesagt: 'Ihr beide seid verliebt'", erinnerte sich Millie an die Worte ihres Partners bezüglich ihrer Freundschaft zu ihrem Schauspielkollegen in der "The Drew Barrymore Show". Sie fügte jedoch unverzüglich hinzu, dass ihre Liebe zu Noah rein platonisch sei. "Es war uns immer möglich, zueinander diese gewisse Verbindung aufzubauen", erklärte die Enola Holmes-Darstellerin ihre Gefühle zu ihrem Co-Star.

Wie eng die beiden "Stranger Things"-Stars tatsächlich miteinander sind, beweist auch Millies Aussage vor einigen Monaten im Interview mit MTV: "Wir haben gesagt, wenn wir mit 40 noch nicht verheiratet sind, heiraten wir einander – weil wir gute Mitbewohner wären." Da die Schauspielerin derzeit jedoch mit ihrem Jake glücklich ist, rückt dieser Pakt wohl vorerst in weite Ferne.

Anzeige

Getty Images Noah Schnapp und Millie Bobby Brown, 2020

Anzeige

Getty Images Noah Schnapp und Millie Bobby Brown

Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de