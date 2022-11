"Habe mich verliebt": Calvin Kleinen besingt Sophia Thomalla

Calvin Kleinen (30) widmet seinem Crush einen eigenen Song! Der Fitnessfan nahm in diesem Jahr bei Are You The One? – Reality Stars in Love teil. Moderiert wurde das Flirtformat von Sophia Thomalla (33), die es Calvin offenbar ganz schön angetan hat. Trotz ihres teils rauen Tonfalls schwärmte der Kandidat bereits in einem Track von der Beauty. Jetzt legt Calvin sogar mit einem ganzen Song über Sophia nach!

"Ich habe mich verliebt, weil Sophia moderiert", rappte Calvin bereits in einem Song, den er gemeinsam mit dem "Are You The One"-Cast aufnahm – doch das war noch nicht alles: Jetzt widmet er seinem Schwarm einen ganzen Song namens "Sophia", wie der Reality-TV-Star in einem Teaser auf TikTok verkündete. "Sophia Thomalla macht mich balla balla, Sophia Thomalla, sie ist der Knaller", feiert er die Moderatorin.

Zumindest im zugehörigen Videoclip erwidert Sophia Calvins Gefühle: In einer Szene ist TV-Weggefährte Diogo Sangre (28) zu sehen, wie er der "Sophia"-Darstellerin Calvins Gesicht auf den Unterarm tätowiert. Ein ähnliches Tattoo ließ sich die Besungene während ihrer Beziehung mit Rammstein-Frontman Till Lindemann (59) stechen.

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im März 2022

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, 2022

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de