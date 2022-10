Calvin Kleinen ehrlich: Er steht auf "Love Island"-Jenni

Bei ihr bekommt Calvin Kleinen (30) große Augen. Jennifer Iglesias (24) und Nico haben sich bei der diesjährigen Love Island-Staffel kennengelernt. Am Ende haben sie nicht nur die Show und somit auch das Preisgeld gewonnen, sondern auch eine neue Liebe. Doch leider war ihr Glück nicht von Dauer: Vor einigen Tagen gab das Paar bekannt, dass es sich getrennt habe. Nun bietet sich ein anderer Reality-TV-Star an, um Jenni zu trösten: Calvin.

Im Podcast "Blitzlichtgewitter" schwärmte der Playboy von der Beauty. "Die ist so geil, das ist eine Granate!" Die beiden haben sich sogar schon einmal persönlich getroffen. "Ich bin einmal mit ihr aufgetreten, bei so einem Charity-Event. Junge, da war die noch vergeben, das war echt scheiße", verriet Calvin. Trotzdem steht für ihn fest: "Ich finde die toll, für mich ist das die attraktivste Frau in der Reality-TV-Szene."

Aber ob die Influencerin mit dem 30-Jährigen glücklich werden würde, steht in den Sternen. Immerhin war Calvin bereits bei Temptation Island und Temptation Island V.I.P. – und bestand beide Mal nicht den Treuetest. Doch die "Love Island"-Beauty scheint es ihm wirklich angetan zu haben. Ob da bald noch mehr kommt?

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Nico bei "Love Island" 2022

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin

RTL / mb-mediaworld Calvin Kleinen, September 2022

