"Hab's geliebt": Kris Jenner schwärmt von Schwangerschaften

Kris Jenner (67) schwelgt in Erinnerungen! Die Unternehmerin ist stolze Mutter von sechs Kindern. 1979 wurde die US-Amerikanerin mit ihrem damaligen Mann Robert Kardashian Sr. (✝59) zum ersten Mal Mutter — Kourtney (43) erblickte das Licht der Welt. Danach folgten Kim (42), Khloé (38) und Robert (35). Zusammen mit ihrem zweiten Gatten Bruce Jenner (73) bekam sie noch die Töchter Kendall (27) und Kylie (25). Zu ihrem Nachwuchs hat sie ein großartiges Verhältnis. Nun blickte Kris auf ihre Schwangerschaften zurück!

In dem Podcast "Club Random with Bill Maher" ließ sie ihre anderen Umstände Revue passieren und hatte rückblickend nichts auszusetzen. "Ich habe es geliebt", schwärmte die 67-Jährige. Kris denkt augenscheinlich auch heute noch gerne an die Zeiten zurück. "Ich habe sie alle auf natürliche Weise bekommen, also ohne Kaiserschnitt und all die anderen Komplikationen, die damit einhergehen können", verriet die Unternehmerin.

Dass für sie als werdende Mutter gleich sechsmal alles glattging, wisse Kris sehr zu schätzen: "Einige meiner Töchter hatten nicht die tollsten Schwangerschaften, aber ich war sehr gesegnet." Tochter Kim litt beispielsweise an einer Schwangerschaftsvergiftung, als 2013 ihr erstes Kind North West (9) unterwegs war.

Instagram / krisjenner Kris Jenner im November 1995

Getty Images Kris und Bruce Jenner mit ihren Töchtern Kylie und Kendall Jenner im Dezember 2000

Getty Images Kim Kardashian und ihre Tochter North West im September 2014

