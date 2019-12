Gefährlicher Kinderwunsch! Kim Kardashian (39) ist nicht nur eine harte Geschäftsfrau, sie ist vor allen Dingen eine liebende Mutter ihrer vier Kinder. Mit Ehemann Kanye West (42) ist sie seit über fünf Jahren verheiratet und gibt nach außen ein perfektes Familienbild ab. Dass die 39-Jährige mit schweren Komplikationen in ihren Schwangerschaften kämpfen musste und deswegen ihre letzten beiden Kinder mit einer Leihmutter austragen ließ, wird bei der makellosen Fassade schnell vergessen. Wie lebensbedrohlich es tatsächlich für sie war, offenbart Kim erst jetzt!

In einer aktuellen Kampagne ihrer Wäsche-Marke spricht die Keeping up with the Kardashians-Beauty offen über die Herausforderungen, denen sie sich in ihren Schwangerschaften stellen musste. So habe sie schon in der ersten Schwangerschaft mit Tochter North (6) eine Schwangerschaftsvergiftung, auch Präeklampsie genannt, erlitten: "Das ist, als würden deine Organe sich abschalten!" Bei der Geburt sei es deswegen dann zu Komplikationen gekommen: "Nachdem ich North geboren habe, ist meine Plazenta nie mitrausgekommen", erklärte der TV-Star im Spot. Bei der sogenannten Plazenta Accreta verwächst der Mutterkuchen mit der Gebärmutter – dadurch können während der Geburt starke Blutungen entstehen: "Das war eine lebensbedrohliche Situation!"

Nachdem die Geburt von Sohn Saint (4) mit den gleichen Komplikationen verbunden war, verboten ihr die Ärzte, weitere Kinder zu bekommen – denn damit hätte sie ihr Leben ernsthaft aufs Spiel gesetzt. "Ich bin so dankbar, dass es Leihmütter gibt", gab Kim zu. Ohne diese Möglichkeit hätten sie und ihr Mann die beiden jüngsten Kinder Chicago (1) und Psalm nicht bekommen können. "Ich hätte aber den ganzen Schmerz auch noch mal auf mich genommen, um mehr Kinder zu haben", gestand die Berühmtheit ganz offen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, November 2019

Instagram / kimkardashian Kanye Wes und Psalm Westt, November 2019

Instagram / kimkardashian Chicago und Psalm West, November 2019

