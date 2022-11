Nach Tod ihres Bruders Aaron: Erste Bilder von Angel Carter

Aaron Carters (✝34) Schwester Angel (34) trauert! Der Musiker wurde vergangenen Samstag leblos in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden. Kurz nach seinem Tod meldete sich sein älterer Bruder Nick (42) in den sozialen Netzwerken zu Wort. Er erklärte, dass Aarons Sucht und geistige Erkrankung für dessen Tod verantwortlich seien. Jetzt wurde seine Zwillingsschwester Angel das erste Mal nach Aarons Tod öffentlich gesehen!

Angel hielt sich drei Tage nach dem Tod ihres Bruders in Los Angeles auf. Auf Fotos, denen Mail Online vorliegen, sieht man, wie die 34-Jährige sich auf den Weg zu ihrem Auto macht. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Rio De Janero Brazil" auf der Brust. Darüber befindet sich eine Grafik der Christus-Erlöser-Statue. Angel blickt zu Boden. Man erkennt, dass es der Amerikanerin offenbar sehr schlecht gehen muss. In ihren Land Rover eingestiegen, setzt sie ihre Sonnenbrille auf und fährt mit einer unbekannten Person auf dem Beifahrersitz davon.

Drei Tage zuvor meldete sich Angel genauso wie Bruder Nick mit rührenden Worten auf Instagram: "Ich werde dich bis zu dem Tag, an dem ich sterbe, bei mir tragen", versicherte sie dem Verstorbenen. Dazu postete sie eine Reihe von Schnappschüssen aus Kindheitstagen mit Bruder Aaron, die sie an eine glückliche und unbeschwerte Zeit erinnern ließen.

Getty Images Aaron Carter, Sänger

Getty Images Aaron und Nick Carter im Juli 2006

Getty Images Aaron Carter im Mai 2017

