Wochen zu früh: "Bauer sucht Frau"-Denise' Tochter ist da!

Denise Munding und Nils Dwortzak sind überglücklich! Nach ihrer Bauer sucht Frau-Teilnahme 2020 sind die beiden ein Paar geworden und relativ schnell zusammengezogen. Noch im Dezember desselben Jahres machten sie ihre Verlobung öffentlich. Vor wenigen Monaten gaben sie dann aber eine weitere süße Nachricht bekannt: Sie erwarten ein Baby. Nun war es endlich so weit: Nils und Denise' Tochter hat das Licht der Welt erblickt!

Am Mittwochabend meldete sich Denise in ihrer Instagram-Story bereits aus dem Krankenhaus. Am Donnerstagmorgen teilte sie dann ein Foto von Nils und sich mit ihrer kleinen Maus im Arm. "Ihr Lieben, sie ist nun da", verkündete die Pferdewirtin stolz. Dazu veröffentlichte sie einen weiteren Clip, in dem sie liebevoll mit ihrer Tochter kuschelt. Außerdem bedankte sie sich bei ihrem Verlobten für seine Unterstützung: "Ich liebe dich mein Schatz. Danke für alles."

Ende September hatte Denise erzählt, dass der errechnete Geburtstermin erst auf dem 25. November lag, sich dann aber noch auf den 1. Dezember verschoben hat. Demnach ist ihr Baby offenbar etwas zu früh zur Welt gekommen. Glaubt ihr, Denise und Nils werden bald mehr Details verraten?

Instagram / denise_munding Denise Munding und Nils Dwortzak mit ihrem Baby

Instagram / denise_munding Denise mit ihrem Sohn und ihrem Partner Nils im August 2022

Instagram / denise_munding Denise Munding, Juli 2022

