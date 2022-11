Brian Austin Green und Sharna denken über weiteres Baby nach

Ist die Familienplanung bei Brian Austin Green (49) und Sharna Burgess (37) etwa noch nicht abgeschlossen? Im Juni durfte das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs in den Armen halten: Der Ex-Mann von Megan Fox (36) und die ehemalige Dancing with the Stars-Tänzerin haben sich über einen Sohn mit dem Namen Zane Walker Green gefreut. Jetzt verriet Brian, dass Sharna und er schon über ein weiteres Kind gesprochen hätten.

Im Interview mit Hollywood Life erzählte der 49-Jährige, dass er sich ein weiteres Kind mit der blonden Schönheit durchaus vorstellen könnte. Auch Sharna würde es seines Erachtens lieben, noch einmal schwanger zu werden. Dennoch erfordere ihre gemeinsame Familienplanung einiges an Überlegungen, da Brian aus früheren Beziehungen bereits vier Kinder hat. Weiterer Familienzuwachs würde demnach zum Beispiel ein größeres Auto erfordern. "Wir haben darüber gesprochen, dass es eine klare Entscheidung sein muss, etwas, das wir wirklich durchdacht haben. Es darf keine Überraschung sein", versicherte der Beverly Hills, 90210-Darsteller.

Im vergangenen Juli hatte Sharna ihrerseits bereits versichert, dass sie sich noch weitere Kinder mit dem Schauspieler wünscht. Allerdings möchte sie sich dafür noch ein wenig Zeit lassen. "Es ist nicht so, dass ich nicht gerne mehr Kinder hätte. Es geht darum, dass ich in der Lage sein möchte, unglaublich viel Zeit mit Zane zu verbringen", erzählte sie.

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green und Sharna Burgess mit ihrem Sohn Zane

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinen Kindern und Sharna Burgess

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess mit ihrem Sohn

